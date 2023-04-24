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RMF: Еврокомиссия заявила о готовности расширить запрет на импорт продуктов с Украины

Еврокомиссия "неофициально" заявила о готовности расширить список запрещенной к импорту украинской сельхозпродукции. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.

RMF: Еврокомиссия заявила о готовности расширить запрет на импорт продуктов с Украины
© Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

По информации радиостанции, состоявшиеся накануне переговоры вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии по вопросу импорта продовольствия с Украины, завершились безрезультатно. Они должны возобновиться в понедельник, 24 апреля, однако уже на уровне министров сельского хозяйства. Как отметила корреспондент RMF FM Катажина Шиманская-Боргинон, ЕК "готова пойти на уступки" и расширить список украинских товаров, которые запрещены к ввозу.

Один из участников переговоров заявил, что "подвижки есть, и переговоры идут в правильном направлении". Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявляла, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подготовила три предложения для того, чтобы урегулировать ситуацию с ввозом сельскохозяйственных продуктов с Украины. До этого сообщалось, что фон дер Ляйен пообещала фермерам шести восточных стран Европейского союза, в том числе аграриям из Польши и Венгрии, программу помощи в €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины.

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