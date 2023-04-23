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Страны Балтии решили вызвать представителей КНР из-за высказываний посла Китая

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Литва, Латвия и Эстония решили вызвать дипломатических представителей КНР из-за высказываний посла Китая Лу Шае в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя МИД Литвы Паулины Левицките.

Страны Балтии решили вызвать представителей КНР из-за высказываний посла Китая
© Lenta.ru

Страны Балтии приняли такое решение координировано. Это произошло после того, как французский канал LCI выложил в Twitter слова посла о статусе Крыма.

«Даже страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств», — заявил Шае.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Китай регулярно пытается вмешаться в различные аспекты жизни Канады, в том числе федеральные выборы. Политик указал на то, что Китай пытается вмешиваться в демократию.

«В процессы в нашей стране, в том числе во время наших выборов», — подчеркнул он.

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