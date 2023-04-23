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Макрон пообещал не допустить расширения конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Украине.

Макрон пообещал не допустить расширения конфликта на Украине
© Lenta.ru

«Наша задача — помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта. ...Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась», — заявил французский лидер.

Ранее стало известно о намерении Эммануэля Макрона обратиться к Пекину с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины. Отмечалось, что глава Франции уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров Москвы и Киева.

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