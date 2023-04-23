Страны Балтии, Франция и Украина выразили возмущение после слов посла КНР о Крыме

Слова китайского посла во Франции Лю Шайе о том, что Крым "изначально был российским", а статус постсоветских стран в международном праве неясен, вызвали резкую реакцию стран Прибалтики, Украины и Франции. Министерства иностранных дел Латвии, Эстонии вызвали послов КНР в этих странах. Глава латвийского ведомства Эдгар Ринкевич написал на своей странице в Twitter, что Рига ожидает "пояснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления". "Замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы", – подчеркнул министр. По словам Ринкевича, вызов уполномоченного представителя в делах посольства Китая в Риге для объяснений согласован с Литвой и Эстонией. Эстонская сторона хочет получить разъяснения высказывания китайского дипломата во Франции о суверенитете Эстонии и других стран бывшего Советского Союза. "Прискорбно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", – цитирует Delfi главу ведомства Маргуса Цахкну. Министр подчеркнул, что цель Таллина – "дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония – суверенное государство". Литовский министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис так прокомментировал инцидент на своей странице в Twitter: "Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество в мире на Украине", то вот китайский посол, утверждающий, что Крым – это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы". На слова Лю Шайе ответил и украинский посол во Франции Вадим Омельченко. По его мнению, у китайского коллеги "очевидные проблемы с географией". "Либо подобные заявления не согласуются с позицией столицы "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН", – предположил дипломат от Украины на странице в Twitter. Во французском МИДе рассказали, что "с тревогой приняли к сведению" замечания Лю Шайе и обратились к Пекину с просьбой прояснения, отражают ли слова китайского посла во Франции официальную позицию КНР. В ведомстве выразили надежду, что ответ будет отрицательным. Париж отмечает, что Украина после распада СССР была признана "в границах, включая Крым, в 1991 году всем международным сообществом". Подчеркивается, что в признании участвовал и Китай. В МИДе напомнили, что Украину признали новым государством-членом Организации Объединенных Наций. В связи с чем французские дипломаты настаивают на том, что "аннексия полуострова Россией в 2014 год является незаконной по международному праву". В Госдуме России назвали заявление Лю Шайе "холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду". Такое определение дал депутат от Севастополя Дмитрий Белик. Он утверждает, что главы всех крупных держав понимают, что вхождение Крыма в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления. "Другое дело то, что это не вписалось в геополитические каноны США. Но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои. Россия и Китай в списке таких стран", - подчеркнул Белик. Речь идет об интервью Лю Шайе французскому каналу LCI. Во время ответов на вопросы посол Китая заявил, что у стран бывшего Советского Союза "нет эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, конкретизирующего статус их суверенных стран". На вопрос о принадлежности Крымского полуострова китайский дипломат ответил, что ответ на него "зависит от того, как воспринимать эту проблему". "Есть история. Крым был изначально в России. Это [бывший первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР Никита] Хрущев отдал его Украине во времена Советского Союза", – напомнил Лю Шайе. Он призвал не "придираться" к вопросу о постсоветских границах. "Сейчас самое срочное – остановить, добиться прекращения огня между Россией и Украиной", – сказал он. Вместе с тем дипломат выразил мнение, что "со стороны руководства России есть желание начать переговоры, украинская сторона также выразила желание к переговорам". "Но мне кажется, что американцы не хотят прекращения войны, а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие", - считает китайский посол. До 19 февраля 1954 года Крым входил в состав РСФСР, после этого — перешел к Украинской ССР. В 2014 году на территории полуострова был проведен референдум. По его итогам в марте того же года Крым вошел в состав России. Итоги голосования не признают большинство стран. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности этих территорий закрыт для обсуждения.