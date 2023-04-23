В США рассказали о разозлившихся соседях Украины

Евросоюз пытается успокоить фермеров из соседних с Украиной стран — Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии — из-за наплыва украинского зерна и последовавшего за этим запрета на его импорт. Об этом рассказала обозреватель Foreign Policy Кристина Лю.

«Европейский союз спешит успокоить разъяренных восточноевропейских фермеров после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна», — отметила автор.

По ее словам, эта ситуация угрожает подорвать европейскую солидарность относительно Киева.

Вместо того, чтобы пройти транзитом , дешевое украинское зерно попало на рынки указанных стран и спровоцировало волнения среди местных фермеров. Особенно «взрывоопасным политическим вопросом» оно стало для Польши, которая оставалась верной сторонницей Украины.

«В течение нескольких недель польские фермеры гневно протестовали из-за завоза украинского зерна и связанных с этим финансовых потерь», — констатировала Лю.