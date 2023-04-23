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В Бельгии уничтожили 2,5 тыс. банок американского "пива из шампанского"

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В Бельгии уничтожили 2,5 тыс. банок американского "пива из шампанского" из-за нарушения именования - данный алкогольный продукт, по правилам Бельгии, не имеет права называться "шампанским", сообщает издание Insider.

В Бельгии уничтожили 2,5 тыс. банок американского "пива из шампанского"
© depositphotos.com

Речь идет о 2532 банках Miller High Life - французский комитет по шампанскому признал, что партия пива является "незаконной продукцией".

Объясняется, что такая торговая маркировка нарушает "защищенное обозначение" шампанского, как продукта. Отмечается, что получатель пива в Германии, куда направлялись банки, не оспаривал решение об его уничтожении.

Ранее директор предприятия Александр Васюков сообщил, что "Севастопольский винодельческий завод" в 2023 году возобновит производство шампанского по советским технологиям. По его словам, оригинальная технология производства сохранится, а завод будет использовать свое сырье.

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