В Бельгии уничтожили 2,5 тыс. банок американского "пива из шампанского" из-за нарушения именования - данный алкогольный продукт, по правилам Бельгии, не имеет права называться "шампанским", сообщает издание Insider.

Речь идет о 2532 банках Miller High Life - французский комитет по шампанскому признал, что партия пива является "незаконной продукцией".

Объясняется, что такая торговая маркировка нарушает "защищенное обозначение" шампанского, как продукта. Отмечается, что получатель пива в Германии, куда направлялись банки, не оспаривал решение об его уничтожении.