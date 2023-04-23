Неизвестные напали на тюрьму в столице Судана

Группа неизвестных совершила в воскресенье нападение на старейшую суданскую тюрьму Кобар в столице страны. Как сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники, многим заключенным удалось сбежать.

Ранее вблизи пенитенциарного учреждения вспыхнули столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана. В тюрьме Кобар отбывают наказание свергнутый президент Судана Омар аль-Башир и многие функционеры его режима. По сведениям Al Hadath, все политзаключенные остаются под стражей.