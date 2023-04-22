В США осудили двух американских диверсантов

Двое граждан США были приговорены к длительным тюремным срокам, сообщает Министерство юстиции.

Они обвиняются в подготовке диверсий на энергетических объектах странны с целью спровоцировать экономический кризис и расовый конфликт в США. Разжечь межэтническую рознь и способствовать «превосходству белой расы» хотели 20-летний Кристофер Кук и 24-летний Джонатан Фрост. Согласно их плану, с помощью мощных ружей они хотели атаковать подстанции или электрические сети.

Молодые люди считали, что реализация их замыслов будет стоить властям миллионы долларов и вызовет волнения среди граждан в регионе. По данным ведомства, обвиняемые обсуждали вероятность того, что многомесячное отключение электроэнергии приведет к расовой войне, спровоцировав следующую Великую депрессию.