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В США осудили двух американских диверсантов

Двое граждан США были приговорены к длительным тюремным срокам, сообщает Министерство юстиции.

В США осудили двух американских диверсантов
© ТАСС

Они обвиняются в подготовке диверсий на энергетических объектах странны с целью спровоцировать экономический кризис и расовый конфликт в США. Разжечь межэтническую рознь и способствовать «превосходству белой расы» хотели 20-летний Кристофер Кук и 24-летний Джонатан Фрост. Согласно их плану, с помощью мощных ружей они хотели атаковать подстанции или электрические сети.

Молодые люди считали, что реализация их замыслов будет стоить властям миллионы долларов и вызовет волнения среди граждан в регионе. По данным ведомства, обвиняемые обсуждали вероятность того, что многомесячное отключение электроэнергии приведет к расовой войне, спровоцировав следующую Великую депрессию.

Кук и Фрост признали себя виновными и получили 92 и 60 месяцев тюрьмы соответственно. Еще один фигурант, 22-летний Джексон Соуолл, признал себя виновным в феврале 2022 года. Приговор ему вынесут позднее. Его конкретная роль в деле не указана.

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