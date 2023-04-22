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Байдена обвинили в попытке замять скандал с ноутбуком сына

Штаб президента США Джо Байдена перед выборами пытался замять историю с ноутбуком своего сына Хантера. Об этом говорится в заявлении юридического комитета палаты представителей Конгресса, передает РИА Новости.

Байдена обвинили в попытке замять скандал с ноутбуком сына
© ТАСС

Законотворцы назвали этот скандал «медвежьей услугой» работе по информированию американских граждан в рамках демократического процесса. Допросив причастного к замалчиванию инцидента экс-замглаву ЦРУ Майкла Морелла, конгрессмены пришли к выводу, что команда Байдена разрабатывала стратегию о публикации заявления, согласно которому в истории с ноутбуком «нашли признаки проводимой Россией информационной операции».

Ранее новый глава Twitter Илон Маск раскрыл, что руководство соцсети и представители Демпартии обсуждали, как скрыть историю со сливом данных с ноутбука Хантера Байдена. В рамках такого «сговора» также использовались инструменты, созданные для борьбы с распространением детской порнографии.

Ноутбук Байдена-младшего, содержавший интимные фото Хантера с оружием, наркотиками и девушками, а также переписки с несовершеннолетними, попал в ФБР еще в 2019 году. Жесткий диск с материалами принес владелец ремонтной мастерской, откуда сын президента так и не забрал компьютер. Но ФБР не заинтересовалась этой информацией и предложила не распространять ее.

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