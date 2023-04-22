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В США заявили об обходе антироссийских санкций

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Американская сторона передала четырем европейским странам список товаров двойного назначения, которые РФ якобы пытается приобрести в обход антироссийских санкций, пишет газета Financial Times (FT).

В США заявили об обходе антироссийских санкций
© РИА Новости

По данным издания, в Вашингтоне пожаловались на попытки обойти антироссийские ограничения. Они предупредили четыре государства Евросоюза «о методах, которые Россия использует для обхода санкций».

«Предоставили им подробный список дорогостоящих товаров двойного назначения, которые она пытается приобрести», — отметила газета.

Журналисты добавили, что замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон посетил Швейцарию, Австрию, Италию и Германию. Его целью было показать европейским партнерам, как Россия якобы пытается восстановить разрушенные цепочки поставок. Издание указало, что Россия якобы пытается купить в обход санкций оптические товары, полупроводниковые преобразователи, оборудование для измерения напряжения и мощности, а также программируемые пользователем вентильные матрицы.

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