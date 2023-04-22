В США заявили об обходе антироссийских санкций

По данным издания, в Вашингтоне пожаловались на попытки обойти антироссийские ограничения. Они предупредили четыре государства Евросоюза «о методах, которые Россия использует для обхода санкций».

Журналисты добавили, что замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон посетил Швейцарию, Австрию, Италию и Германию. Его целью было показать европейским партнерам, как Россия якобы пытается восстановить разрушенные цепочки поставок. Издание указало, что Россия якобы пытается купить в обход санкций оптические товары, полупроводниковые преобразователи, оборудование для измерения напряжения и мощности, а также программируемые пользователем вентильные матрицы.