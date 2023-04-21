Политолог заявила об атаке на премьера Великобритании

«Один из вариантов событий — это то, что атака идет именно против самого Риши Сунака. Он был фигурой, которую, скорее, согласовали, чем та, которая была принята максимальным большинством. Просто при всех обстоятельствах, которые сейчас переживает Британия, это была более-менее согласованная фигура, на которую делали ставку с точки зрения финансовых и экономических процессов развития. Мы очень хорошо понимаем, что эта чехарда в правительстве наносит ущерб премьер-министру и бьет по имиджу Консервативной партии. Здесь вопрос не только про игры против самого Риши Сунака, но и про игры против самих консерваторов», — сказала политолог.