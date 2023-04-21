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10 минут назад

Врач рассказал о состоянии Берлускони

ТАСС

Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля из-за пневмонии на фоне лейкоза, "пусть медленно, но улучшается". Об этом сообщил в пятницу его врач Альберто Дзангрилло, возглавляющий миланскую больницу San Raffaele.

Врач рассказал о состоянии Берлускони
Фото: ТАССТАСС

"Лечение и мониторинг функций органов продолжаются", - говорится в его заявлении.

В воскресенье стало известно о переводе Берлускони из реанимации в обычную палату. У 86-летнего политика, бессменного лидера партии "Вперед, Италия" был какое-то время назад выявлен миеломоноцитарный лейкоз. Заболевание характеризуется как хроническое, прогрессирующих признаков его развития не наблюдается, но на фоне общего ослабления организма у Берлускони развилась пневмония.

По утверждению специалистов, диагностированный тип лейкоза поддается лечению. Он обычно неагрессивный и появляется у людей после 70 лет. Заболевание может не требовать пересадки костного мозга в том числе потому, что такие операции в пожилом возрасте не рекомендованы, однако не исключены обострения.

За последние 30 лет Берлускони перенес несколько хирургических вмешательств. В 2016 году ему сделали достаточно сложную операцию на сердце. В сентябре 2020 года политик тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Его общее физическое состояние характеризуется медиками как ослабленное.

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