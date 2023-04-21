МИД КНР: Ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая и России
Никакая страна не обладает правом вмешиваться в отношения между Китаем и Россией. Такое заявление сделал официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
"Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться", - заявил Вэньбинь, слова которого приводит агентство ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что Пекин и Москва всегда выступали за поддержание принципов неприсоединения. Кроме того, по его словам, отношения между странами основываются на сотрудничестве, которое выгодно обеим сторонам, а также на взаимном уважении.
Ранее глава американского министерства финансов Джанет Йеллен прокомментировала отношения КНР и РФ. По ее мнению, поддержка Пекина Москвы свидетельствует о несерьезности китайских подходов к завершению украинского конфликта.