МИД КНР: Ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая и России

Никакая страна не обладает правом вмешиваться в отношения между Китаем и Россией . Такое заявление сделал официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь .

Дипломат подчеркнул, что Пекин и Москва всегда выступали за поддержание принципов неприсоединения. Кроме того, по его словам, отношения между странами основываются на сотрудничестве, которое выгодно обеим сторонам, а также на взаимном уважении.