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МИД КНР: Ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая и России

Никакая страна не обладает правом вмешиваться в отношения между Китаем и Россией. Такое заявление сделал официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

МИД КНР: Ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая и России
© globallookpress.com

"Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться", - заявил Вэньбинь, слова которого приводит агентство ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Пекин и Москва всегда выступали за поддержание принципов неприсоединения. Кроме того, по его словам, отношения между странами основываются на сотрудничестве, которое выгодно обеим сторонам, а также на взаимном уважении.

Ранее глава американского министерства финансов Джанет Йеллен прокомментировала отношения КНР и РФ. По ее мнению, поддержка Пекина Москвы свидетельствует о несерьезности китайских подходов к завершению украинского конфликта.

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