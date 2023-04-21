Зеленский попросил конгресс Мексики помочь реализовать его мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к конгрессу Мексики с просьбой помочь защитить территориальную целостность Украины. Об этом сообщает CNN.

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«Ваш голос в Генассамблее ООН и других международных организациях очень важен», — сказал Зеленский в своем видеообращении.

Как сообщает Reuters, Зеленский также призвал Мексику помочь реализовать его мирный план для Украины. Он поблагодарил Мексику за поддержку голосования в ООН и гуманитарную помощь и предложил ей продемонстрировать «лидерство», внеся свой вклад в его «формулу мира».

Зеленский выступил перед парламентом Мексики по приглашению группы людей, выступающих за укрепление отношений между Мексикой и Украиной.

Тем не менее руководство палаты представителей под председательством Движения национального возрождения Лопеса Обрадора (MORENA) выступило с кратким заявлением, дистанцировавшись от этого события, заявив, что выступление Зеленского состоялось только по приглашению отдельных депутатов.

«Заседание группы дружбы Мексика -Украина не отражает консенсусной позиции нижней палаты», — говорится в сообщении.

Правительство Мексики заявляло ранее, что хочет сохранять нейтралитет в конфликте Украины с Россией. Тем не менее Мексика голосовала вместе с США и другими западными странами по ряду важных резолюций ООН, «критикующих вторжение России в Украину в феврале 2022 года».

В марте заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Мексику отказаться от своей нейтральной позиции в конфликте на Украине и поддержать Киев.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призывал к мирному урегулированию конфликта на Украине, он также заявил, что страна желает оставаться нейтральной и не будет вводить экономические санкции против России. Мексика предлагала создать международный комитет по достижению мира на Украине.