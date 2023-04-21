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Зеленский попросил конгресс Мексики помочь реализовать его мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к конгрессу Мексики с просьбой помочь защитить территориальную целостность Украины. Об этом сообщает CNN.

Зеленский попросил конгресс Мексики помочь реализовать его мирный план
© Газета.Ru

«Ваш голос в Генассамблее ООН и других международных организациях очень важен», — сказал Зеленский в своем видеообращении.

Как сообщает Reuters, Зеленский также призвал Мексику помочь реализовать его мирный план для Украины. Он поблагодарил Мексику за поддержку голосования в ООН и гуманитарную помощь и предложил ей продемонстрировать «лидерство», внеся свой вклад в его «формулу мира».

Зеленский выступил перед парламентом Мексики по приглашению группы людей, выступающих за укрепление отношений между Мексикой и Украиной.

Тем не менее руководство палаты представителей под председательством Движения национального возрождения Лопеса Обрадора (MORENA) выступило с кратким заявлением, дистанцировавшись от этого события, заявив, что выступление Зеленского состоялось только по приглашению отдельных депутатов.

«Заседание группы дружбы Мексика -Украина не отражает консенсусной позиции нижней палаты», — говорится в сообщении.

Правительство Мексики заявляло ранее, что хочет сохранять нейтралитет в конфликте Украины с Россией. Тем не менее Мексика голосовала вместе с США и другими западными странами по ряду важных резолюций ООН, «критикующих вторжение России в Украину в феврале 2022 года».

В марте заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Мексику отказаться от своей нейтральной позиции в конфликте на Украине и поддержать Киев.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призывал к мирному урегулированию конфликта на Украине, он также заявил, что страна желает оставаться нейтральной и не будет вводить экономические санкции против России. Мексика предлагала создать международный комитет по достижению мира на Украине.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявлял, что Латинская Америка не поддерживает идею об отправке вооружения на Украину.

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