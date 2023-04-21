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39 минут назад

Радиоведущий Ларри Элдер заявил об участии в выборах президента США

Газета.Ruиещё 3

Ведущий ток-шоу на радио и бывший кандидат в губернаторы Калифорнии Ларри Элдер объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов. Как сообщает Fox News, он присоединился к растущему кругу претендентов, сражающихся с бывшим президентом Дональдом Трампом в борьбе за выдвижение от республиканцев в 2024 году.

Радиоведущий Ларри Элдер заявил об участии в выборах президента США
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Элдер объявил о своей кандидатуре в прямом эфире во время интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону.

«Америка находится в упадке, но этот упадок не неизбежен. Мы можем вступить в новый золотой век Америки, но мы должны выбрать лидера, который сможет привести нас туда. Вот почему я баллотируюсь в президенты», — считает радиоведущий.

Кандидат в президент США считает, что среди главных вопросов на выборах 2024 года — инфляция, энергетика и безопасность границ.

Об участии в президентских выборах от Республиканской партии уже объявил Дональд Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и предприниматель Вивек Рамасвами.

19 апреля американский адвокат Роберт Кеннеди — младший, который приходится племянником 35-му лидеру США Джону Кеннеди, подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2024 года.

Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила ранее, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет шансов вернуться в Белый дом, а нынешнему главе администрации Джо Байдену по силам победить любого кандидата от Республиканской партии.

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