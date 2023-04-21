Киев готовил планы атак по силам России в Сирии с помощью курдов
Военная разведка Украины намеревалась атаковать силы России в Сирии с помощью курдов, однако позже президент Владимир Зеленский отказался от этого плана. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на утекший в сеть документ разведывательных сил США, передает РИА Новости.
В документе сказано, что Турция тоже знала об этих планах, поэтому власти в целях «избежать ответного удара» предлагали Украине провести атаки из курдских районов, а не из районов на севере и северо-западе. В противном случае Москва могла бы обвинить Турцию в причастности к этому инциденту и принять ответные меры.
Как пишет The Washington Post, президент Владимир Зеленский в декабре приказал приостановить планирование атаки по силам России в Сирии. В слитом в сеть документе подробно расписано, как могла бы продолжаться эта кампания, если бы Украина захотела возродить ее.
Газета предполагает, что атаки должны были доставить России достаточно неприятностей для того, чтобы вынудить ее передислоцировать ресурсы. Также в документе утверждается, что Украина рассматривала подготовку представителей курдского альянса «Силы демократической Сирии» для нанесения ударов по силам Вооруженных сил РФ.