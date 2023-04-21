Киев готовил планы атак по силам России в Сирии с помощью курдов

Военная разведка Украины намеревалась атаковать силы России в Сирии с помощью курдов, однако позже президент Владимир Зеленский отказался от этого плана. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на утекший в сеть документ разведывательных сил США, передает РИА Новости.

В документе сказано, что Турция тоже знала об этих планах, поэтому власти в целях «избежать ответного удара» предлагали Украине провести атаки из курдских районов, а не из районов на севере и северо-западе. В противном случае Москва могла бы обвинить Турцию в причастности к этому инциденту и принять ответные меры.

Как пишет The Washington Post, президент Владимир Зеленский в декабре приказал приостановить планирование атаки по силам России в Сирии. В слитом в сеть документе подробно расписано, как могла бы продолжаться эта кампания, если бы Украина захотела возродить ее.