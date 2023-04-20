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21 минуту назад

В Киеве разорвали договор аренды земли с посольством России

Елена Прошина

Киевский городской совет разорвет договор об аренде земельного участка, на котором располагается здание посольства России. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает «РИА Новости».

В Киеве разорвали договор аренды земли с посольством России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, данное решение было принято «единодушно». Кличко отметил, что горсовет не только расторгнет договор аренды, но и обратится «к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность» Украины.

Известно, что с инициативой о расторжении договора аренды выступила правящая партия «Слуга народа». Ее представители также предложили национализировать здание посольства России.

В мире,Виталий Кличко,
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