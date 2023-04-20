В Киеве разорвали договор аренды земли с посольством России

Киевский городской совет разорвет договор об аренде земельного участка, на котором располагается здание посольства России. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает «РИА Новости».

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По его мнению, данное решение было принято «единодушно». Кличко отметил, что горсовет не только расторгнет договор аренды, но и обратится «к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность» Украины.