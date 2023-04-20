В Киеве разорвали договор аренды земли с посольством России

Киевский городской совет разорвет договор об аренде земельного участка, на котором располагается здание посольства России. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает «РИА Новости».
По его мнению, данное решение было принято «единодушно». Кличко отметил, что горсовет не только расторгнет договор аренды, но и обратится «к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность» Украины.
Известно, что с инициативой о расторжении договора аренды выступила правящая партия «Слуга народа». Ее представители также предложили национализировать здание посольства России.