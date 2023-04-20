Столтенберг сделал заявление после встречи с Зеленским в Киеве

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет помогать Украине в долгосрочной перспективе, чтобы ее армия стала полностью совместима с силами НАТО. Об этом сообщается на сайте альянса.

20 апреля Столтенберг посетил Киев, его визит заранее не анонсировали. Генсек НАТО побывал в Буче, возложил венок к стене памяти и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В альянсе отметили, что это четвертая поездка Столтенберга на Украину в качестве генерального секретаря НАТО.

На совместной с Зеленским пресс-конференции Столтенберг подчеркнул, что НАТО «неизменно поддерживает Украину».

«НАТО поддерживает вас сегодня, завтра и столько, сколько потребуется», - сказал генсек альянса.

Столтенберг рассказал, что союзники по НАТО оказали Украине поддержку на сумму более чем в 150 миллиардов евро с конца февраля 2022 года, а также подготовили десятки тысяч украинских военных.

«Законное место Украины - в евроатлантической семье. Законное место Украины - в НАТО. И со временем наша поддержка позволит сделать это возможным», - подчеркнул он.

Он отметил, что многолетняя инициатива НАТО по поддержке Украины поможет Киеву перейти от оборудования и доктрин советской эпохи к стандартам НАТО и обеспечить полную совместимость с альянсом. Столтенберг назвал это «свидетельством долгосрочных обязательств НАТО перед Украиной».

Генсек добавил, что в альянсе не знают, когда может закончиться украинский кризис.

«Но мы должны продолжать укреплять Вооруженные силы Украины. И мы должны обеспечить наличие надежных и мощных механизмов безопасности Украины», - подчеркнул Столтенберг.

После референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Зеленский призвал принять Киев в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг в ответ на это заявил, что каждая демократия в Европе имеет право подать заявку в альянс, но решение о членстве новой страны должны единогласно одобрить все члены НАТО.