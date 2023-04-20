В Грузии обвинили посла США Дегнан в двойных стандартах

"Кезерашвили, оказывается, отрицает обвинения, а потому необходимо довести расследование до конца. То есть в одном случае можно смотреть предвзятые грузинские СМИ, делать выводы и вводить санкции против судей. Этого достаточно. А в другом случае этого недостаточно", – отметил Кобахидзе.

Он отметил, что по законодательству Грузии нельзя без неопровержимых доказательств возбудить административное дело в отношении судьи и даже вынести ему предупреждение.

Ранее Кобахидзе заявлял, что США выдвинули серьезные обвинения против грузинской судебной системы без каких-либо доказательств. По его мнению, в этом решении "есть политический интерес". Посол США в Грузии Келли Дегнан раскритиковала власти страны за то, что они защищают судей, которые попали под визовые санкции. Она еще раз заявила, что Соединенные Штаты абсолютно убеждены в наличии оснований для введения рестрикций. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 апреля заявил, что в Вашингтоне ввели санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии, обвинив их в "значительной коррупции".