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В Грузии обвинили посла США Дегнан в двойных стандартах

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил посла Соединенных Штатов в Грузии Келли Дегнан в двойных стандартах. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Imedi.

В Грузии обвинили посла США Дегнан в двойных стандартах
© globallookpress.com

Дегнан ранее заявила, что после расследования "Би-би-си", согласно которому экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой по присвоению денег пенсионеров в ЕС, требуется дополнительная информация и юридический процесс.

"Кезерашвили, оказывается, отрицает обвинения, а потому необходимо довести расследование до конца. То есть в одном случае можно смотреть предвзятые грузинские СМИ, делать выводы и вводить санкции против судей. Этого достаточно. А в другом случае этого недостаточно", – отметил Кобахидзе.

Он отметил, что по законодательству Грузии нельзя без неопровержимых доказательств возбудить административное дело в отношении судьи и даже вынести ему предупреждение.

Ранее Кобахидзе заявлял, что США выдвинули серьезные обвинения против грузинской судебной системы без каких-либо доказательств. По его мнению, в этом решении "есть политический интерес". Посол США в Грузии Келли Дегнан раскритиковала власти страны за то, что они защищают судей, которые попали под визовые санкции. Она еще раз заявила, что Соединенные Штаты абсолютно убеждены в наличии оснований для введения рестрикций. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 апреля заявил, что в Вашингтоне ввели санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии, обвинив их в "значительной коррупции".

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