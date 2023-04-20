Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Каких-либо подробностей издания не приводят, однако в медиа распространяется фотография, на которой видно генсека альянса в окружении украинских военных. Отметим, что официально о визите Столтенберга на Украину ранее не сообщалось. Это первый его визит на территорию страны с начала российской спецоперации.

Напомним, что в феврале Киев посетил президент США Джо Байден. СМИ сообщили, что американский президент провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. В Сети появились кадры их прогулки по Михайловской площади под звуки воздушной тревоги.