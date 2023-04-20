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СМИ: Генсек НАТО прибыл в Киев

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев
© globallookpress.com

Каких-либо подробностей издания не приводят, однако в медиа распространяется фотография, на которой видно генсека альянса в окружении украинских военных. Отметим, что официально о визите Столтенберга на Украину ранее не сообщалось. Это первый его визит на территорию страны с начала российской спецоперации.

Напомним, что в феврале Киев посетил президент США Джо Байден. СМИ сообщили, что американский президент провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. В Сети появились кадры их прогулки по Михайловской площади под звуки воздушной тревоги.

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После встречи с Зеленским Байден заявил, что посетил Украину, чтобы подтвердить свою приверженность суверенитету страны. После этого он отправился Польшу, где встретился с лидерами стран восточного фланга НАТО и выступил с речью.

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