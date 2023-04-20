FT: в ЕС считают, что с санкциями против России покончено

В Евросоюзе считают, что новые санкции против России не имеют смысла: ограничения не коснулись только тех областей экономики РФ или компаний, которые слишком важны для ЕС. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Мы закончили [с санкциями - прим.ред.] <...>. Если мы введем больше санкций, исключений станет больше, чем самих мер», - заявил собеседник издания.

Европейские чиновники признают, что не попавшие под санкции сферы российской экономики производят жизненно важные продукты/услуги для европейских стран. Если на эти сферы попытаются распространить санкции, заинтересованные государства ЕС наложат вето.

По данным FT, неформальные обсуждения нового пакета санкций начнутся 21 апреля. Чиновники, работающие над ними, рассказали, что санкции, скорее всего, ограничатся расширением черного списка физлиц и борьбой с лазейками.

В конце февраля 2023 года ЕС принял десятый пакет санкций против России. Он включает запрет импорта российского синтетического каучука и битума, запрет транзита товаров двойного назначения через РФ и санкции против банка «Тинькофф», Альфа-банка и Росбанка.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что ЕС введет одиннадцатый пакет санкций против России и попытается пресечь попытки Москвы обойти санкции.