В Киеве сообщили о минировании Лавры

Утром 20 апреля в Киево-Печерскую лавру приехали пожарные, силовики и взрывотехники с собаками из-за звонка о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал «СПЖ - новости Православия».

Канал отмечает, что у Лавры начали собираться прихожане, пришедшие на богослужение. Внутрь их не пустили.

До 2019 года Украинская православная церковь (УПЦ) на Украине признавалась единственной легитимной православной церковью. Осенью 2022-го Служба безопасности Украины устроила серию обысков в епархиях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре.

Сообщалось, что СБУ проводит в Лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позже некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с Россией.

В начале 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходят службы УПЦ, перешли в собственность государства.

Минкульт потребовал от УПЦ освободить монастырь до 29 марта, либо войти в состав «Православной церкви Украины» (ПЦУ, была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).