Небо над Киевом озарила яркая вспышка

Киевляне заметили в небе над городом яркую вспышку, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, вспышку наблюдали также жители Белой Церкви.

Кроме того, заявляется о сильных взрывах в небе, которые прозвучали до включения сигналов воздушной тревоги.

Отмечается, что власти города объяснили вспышку и взрывы работой системы ПВО украинской столицы.

Вместе с тем, горожане высказывают на форумах предположения, что на город мог упасть метеорит, списанный спутник NASA или мощный беспилотник.