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28 минут назад

Небо над Киевом озарила яркая вспышка

Илья Родин

Киевляне заметили в небе над городом яркую вспышку, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, вспышку наблюдали также жители Белой Церкви.

Кроме того, заявляется о сильных взрывах в небе, которые прозвучали до включения сигналов воздушной тревоги.

СМИ: Киев уходит под воду из-за повреждений Каховской ГЭС

Отмечается, что власти города объяснили вспышку и взрывы работой системы ПВО украинской столицы.

Вместе с тем, горожане высказывают на форумах предположения, что на город мог упасть метеорит, списанный спутник NASA или мощный беспилотник.

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в ряде населенных пунктов Восточной Украины. В том числе, в Днепропетровске.

В мире,Видео,NASA,
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