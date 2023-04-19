В Германии озвучили условия снятия санкций с России

Западные государства не планируют прекращать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока длится противостояние на Украине, рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что во время заседания в Бундестаге парламентарии спросили Бербок о том, планируют ли лидеры европейских стран отменить ограничительные меры против России до окончания украинского конфликта.

По данным агентства, Бербок ответила отрицательно.

Ранее сообщалось, что эксперты American Thinker последовательно критикуют введенные против Москвы рестрикции. По их мнению, последствия санкций крайне болезненно отражаются на западных странах.