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24 минуты назад

В Германии озвучили условия снятия санкций с России

Илья Родин

Западные государства не планируют прекращать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока длится противостояние на Украине, рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что во время заседания в Бундестаге парламентарии спросили Бербок о том, планируют ли лидеры европейских стран отменить ограничительные меры против России до окончания украинского конфликта.

Главы МИД G7 приняли решение по санкциям против РФ

По данным агентства, Бербок ответила отрицательно.

Ранее сообщалось, что эксперты American Thinker последовательно критикуют введенные против Москвы рестрикции. По их мнению, последствия санкций крайне болезненно отражаются на западных странах.

Кроме того, подчеркнули аналитики, в настоящее время США и их союзники сталкиваются с высокой инфляцией и дефицитом разнообразных ресурсов. Если такое положение продлится достаточно долго, российская экономика сможет обойти в развитии немецкую и британскую экономики, а в дальнейшем - и американскую.

В мире,Видео,Анналена Бербок,Бундестаг,
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