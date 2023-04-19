В зданиях дома моды Gucci в Милане прошли обыски

"В соответствии с антимонопольными правилами ЕС и в рамках предварительного расследования в области моды Европейская комиссия 18 апреля 2023 года начала проверку итальянских подразделений Gucci, - говорится в сообщении, размещенном на сайте холдинга. - Группа [Kering] непрерывно сотрудничает с Еврокомиссией в контексте этого расследования".