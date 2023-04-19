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В зданиях дома моды Gucci в Милане прошли обыски

Полиция совместно с регулирующими органами Еврокомиссии (ЕК) провела обыск в нескольких зданиях итальянского дома моды Gucci в Милане в рамках антимонопольного расследования. Об этом в среду сообщила французская группа компаний Kering, владеющая брендом Gucci.

В зданиях дома моды Gucci в Милане прошли обыски
© globallookpress.com

"В соответствии с антимонопольными правилами ЕС и в рамках предварительного расследования в области моды Европейская комиссия 18 апреля 2023 года начала проверку итальянских подразделений Gucci, - говорится в сообщении, размещенном на сайте холдинга. - Группа [Kering] непрерывно сотрудничает с Еврокомиссией в контексте этого расследования".

18 апреля Еврокомиссия объявила о кампании по борьбе с нарушением антимонопольных правил ЕС в сфере моды. Помимо проведения проверок и обысков, ЕК разослала официальные запросы в дома моды. Еврокомиссия уточнила, что обыски необязательно указывают на причастность предприятий к нарушению антимонопольных правил.

Группой Kering, основанной в 1962 году, владеет французский миллиардер Франсуа Пино. Ей принадлежат различные люксовые бренды, в том числе Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen и другие.

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