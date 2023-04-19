Bloomberg: Украина загнала Байдена в тупик

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более неприятными станут дилеммы Байдена. Финансировать военные действия на Украине станет сложнее. Те, кто утверждает, что зашедший в тупик „территориальный спор“ просто отвлекает Америку от реальной угрозы, исходящей от Китая, обретут силу», — пишет Хэл Брендс в своем материале для Bloomberg. Он также считает, что сложившаяся ситуация ужесточит бюрократические споры в США.