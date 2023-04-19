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45 минут назад

Bloomberg: Украина загнала Байдена в тупик

Ura.Ru

Продолжение украинского конфликта заставит президента США Джо Байдена сделать сложный выбор. Об этом заявил американский историк Хэл Брендс. Он считает, что Байдену придется выбирать между помощью Украине и сдерживанием Китая.

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более неприятными станут дилеммы Байдена. Финансировать военные действия на Украине станет сложнее. Те, кто утверждает, что зашедший в тупик „территориальный спор“ просто отвлекает Америку от реальной угрозы, исходящей от Китая, обретут силу», — пишет Хэл Брендс в своем материале для Bloomberg. Он также считает, что сложившаяся ситуация ужесточит бюрократические споры в США.

Брендс считает, что чем дольше длится конфликт, тем больше ресурсов США требуется. Сейчас администрация Байдена ведет себя так, будто американских ресурсов хватит на оба приоритета, но, по его мнению, это не так.

США оказывают военную помощь Украине с начала спецоперации. Америка направляет на Украину финансовую поддержку, а также поставляет ей военную технику. Замглавы минобороны Украины Александр Павлюк рассказал, что украинская армия получила американские системы ПВО, передает телеканал 360.

В мире,Видео,Александр Павлюк,Джозеф Байден,Телеканал "360° Подмосковье",
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