Обзор иноСМИ: «Борьба за доминирование на Западе» и зависимость РФ от технологий Китая

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«Борьба Франции и Германии за господство»

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ЕС удалось устоять на фоне украинского кризиса, эффективно и быстро снизив свою энергетическую зависимость от Москвы, но «битва еще не выиграна», пишет словацкая газета Pravda.

«На заднем фоне» к тому же началась борьба за то, кто будет играть первую скрипку и доминировать на Западе, - Франция или Германия.

При этом обе страны используют похожие стратегии. Германия возглавляет поиски европейского ответа на российскую политику по Украине. А президент Франции Эммануэль Макрон не «возрождает французский национализм», в чем его обвиняют, а развивает концепцию «европейской автономии». Обе страны считают, что ЕС как единое целое должен занять самостоятельную геополитическую позицию, независимую от США. Это предусматривает полный отказ от концепции «вассальной зависимости», в которую ЕС впал во времена холодной войны.

Bloomberg: в России обеспокоены зависимостью от технологий Китая

Российские чиновники увидели риски, связанные с чрезмерной зависимостью от китайских технологий. Обеспокоенность стала проявляться после того, как РФ лишилась доступа к альтернативным поставщикам в связи с санкциями США и Евросоюза, сообщает Bloomberg.

Согласно данным Минцифры России, которые были обнародованы летом прошлого года, некоторые компании могут занять доминирующее положение на российском рынке, указывает агентство. Речь шла о Huawei и China Mobile Ltd.

Эта ситуация представляет риски для информационной безопасности государства. Среди товаров, отнесенных к особо уязвимым группам, - микросхемы и радиоэлектронные устройства, отмечает агентство.

В публикации говорится, что чиновники также видят риски для развития отечественной промышленности из-за зависимости России от Китая.

Ранее член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев сообщил об активном развитии торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем развивается. Вместе с тем он указал на наличие информационного и финансового барьеров.

Bloomberg: Россию не удалось оставить без премиального алкоголя

Международные алкогольные бренды, приостановившие поставки премиального алкоголя в Россию, оказались не способны запретить продажи своей продукции в стране. Как пишет Bloomberg, продажи продолжаются благодаря российской схеме параллельного импорта, позволяющей ввозить товары без согласия владельцев торговых марок.

Такие продукты, как виски Johnnie Walker от Diageo Plc и коньяк Remy Martin от Remy Cointreau SA, широко доступны в России, хотя винокурни прекратили экспорт в страну после начала украинского кризиса, отмечает агентство. Представитель Remy Cointreau заявил, что продающиеся в российских магазинах напитки могут быть из запасов, оставшихся на складах в РФ, но также могут ввозиться из стран, не соблюдающих санкции против России. Bloomberg назвало показательной ситуацию с Pernod Ricard, владеющей брендом водки Absolut и ирландского виски Jameson. 11 апреля компания заявила о возобновлении поставок в Россию, чтобы сохранить контроль над своими брендами, но уже через неделю отказалась от этих планов под давлением общественности.

WSJ: в США опасаются чрезмерного контроля за секретами

Пока правительство США пытается защитить гостайны после утечки секретных документов Пентагона, некоторые официальные лица выражают обеспокоенность, что усилия властей зайдут слишком далеко - они перегнут палку и ограничат законный доступ тем, кто зависит от конфиденциальной информации для выполнения своей работы. Об этом рассказала The Wall Street Journal.

Арест на прошлой неделе летчика первого класса Джека Тейшейры по обвинению в разглашении секретной информации произошел на фоне продолжающихся усилий правительства по сужению списков рассылки разведывательной информации и даже по ограничению доступа для тех, кто ранее ее получал. Бывший генерал ВВС США Джон Хайтен отметил, что «защищать то, что необходимо» нужно с помощью «правильных» инструментов и дисциплины. По его мнению, реакция властей становится чрезмерной - «засекретить как можно больше и считать, что это спасет от утечек».

В Лондоне ждут атак российских хакеров на критическую инфраструктуру

Британский министр цифровых технологий Оливер Дауден готовится объявить, что хакеры, связанные с Россией, планируют «нарушить или уничтожить» критически важную инфраструктуру Великобритании. Об этом сообщает BBC News.