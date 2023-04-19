Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал появившиеся сведения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с предложениями по мирному урегулированию украинского кризиса. Он уточнил, что Пекин поддерживает готовность Европы к возобновлению переговоров. Об этом сообщает РБК.

По его словам, Китай поддерживает создание сбалансированной и устойчивой системы безопасности в Европе и готов содействовать скорейшему возобновлению мирных переговоров с учетом интересов всех сторон.

Напомним, ранее стало известно, что Макрон намерен обратиться к Си Цзиньпину с предложениями по мирному плану. Глава государства поручил разработать идеи совместно с китайской стороной. В частности, планируется создать структуру, которая может стать основой для будущих переговоров.