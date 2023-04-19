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8 минут назад

Китай отреагировал на намерение Макрона представить мирный план по Украине

Елена Прошина

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал появившиеся сведения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с предложениями по мирному урегулированию украинского кризиса. Он уточнил, что Пекин поддерживает готовность Европы к возобновлению переговоров. Об этом сообщает РБК.

По его словам, Китай поддерживает создание сбалансированной и устойчивой системы безопасности в Европе и готов содействовать скорейшему возобновлению мирных переговоров с учетом интересов всех сторон.

Напомним, ранее стало известно, что Макрон намерен обратиться к Си Цзиньпину с предложениями по мирному плану. Глава государства поручил разработать идеи совместно с китайской стороной. В частности, планируется создать структуру, которая может стать основой для будущих переговоров.

Bloomberg: Макрон хочет привлечь Китай для мира России и Украины

По мнению профессора Александра Лукина, вряд ли Китай примет мирный план Макрона. По его словам, у Парижа и Пекина разные взгляды на украинский конфликт. Он отметил, что вероятно, Китай не изменит свою позицию по мирному урегулированию и не будет двигаться в сторону Вашингтона и Евросоюза.

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