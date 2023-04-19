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38 минут назад

В Европарламенте усомнились в качестве поступающих в ЕС украинских продуктов

Газета.Ru

Депутат Европарламента от Польши Лешек Миллер, ссылаясь на сообщения СМИ, указал, что на рынке ЕС появляется украинское зерно, не соответствующее требованиям европейских стандартов. В связи с этим парламентарий задал вопрос Еврокомиссии, какие еще товары ненадлежащего качества могут поставляться в Европу из этой страны. Об этом сообщает RT cо ссылкой на соответствующее обращение.

В Европарламенте усомнились в качестве поступающих в ЕС украинских продуктов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Касается ли ситуация с появлением низкокачественной продукции с Украины на рынке ЕС исключительно зерна? Сообщения СМИ упоминают также птице- и другую продукцию. Есть ли у Еврокомиссии какие-либо сведения об этом?" — написал Миллер.

Кроме того, он задался вопросом, почему зерно, "классифицируемое как техническое" стало в ЕС пищевым продуктом, и будет ли Еврокомиссия проводить расследование по этому поводу.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что польская сторона будет пломбировать и конвоировать все идущие транзитом через страну грузы с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией с Украины.

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