Токаев призвал усилить обороноспособность Казахстана

Казахстану необходимо выработать новые подходы к обеспечению национальной безопасности. К этому президент республики Касым-Жомарт Токаев призвал во время совещания по вопросам социально-экономического развития страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан пресс-служба Президента Республики Казахстан

Он заявил, что для этой цели властям страны нужно актуализировать Стратегию нацбезопасности Казахстана. Кроме того, по мнению Токаева, в связи с изменениями геополитических условий в обновлении нуждается и Концепция внешней политики республики.

«Сегодня в мире произошли серьезные изменения. Поэтому особое внимание следует уделить вопросам внутренней безопасности, усиления обороноспособности, повышения авторитета Казахстана и всего центральноазиатского региона на международной арене», — подчеркнул президент.