Украина отзовет посла из Белоруссии
Министерство иностранных дел Украины отзовет своего посла из Белоруссии после встречи президента Александра Лукашенко с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным в Минске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
«МИД Украины принял решение отозвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций», — говорится в публикации.
Как указали в ведомстве, прошедшие 18 апреля переговоры главы Белорусии и врио главы ДНР Украина сочла «вопиющим недружественным актом».
Отмечается, что это была их первая официальная встреча с момента референдумов по вхождению в состав России новых регионов, включая ДНР. Глава Белоруссии предложил Пушилину помощь в восстановлении республики.
Лукашенко также выразил желание поучаствовать в нормализации жизни мирных граждан.
«Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться, надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут», — сказал он и пообещал оказать соответствующую поддержку.
Пушилин в свою очередь отметил, что в Белоруссии чувствуется традиционное гостеприимство. Лукашенко поблагодарил его за положительное мнение о республике.