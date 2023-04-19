Украина отзовет посла из Белоруссии

Министерство иностранных дел Украины отзовет своего посла из Белоруссии после встречи президента Александра Лукашенко с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным в Минске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

«МИД Украины принял решение отозвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций», — говорится в публикации.

Как указали в ведомстве, прошедшие 18 апреля переговоры главы Белорусии и врио главы ДНР Украина сочла «вопиющим недружественным актом».

Отмечается, что это была их первая официальная встреча с момента референдумов по вхождению в состав России новых регионов, включая ДНР. Глава Белоруссии предложил Пушилину помощь в восстановлении республики.

Лукашенко также выразил желание поучаствовать в нормализации жизни мирных граждан.

«Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться, надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут», — сказал он и пообещал оказать соответствующую поддержку.