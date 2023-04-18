Объявлен шорт-лист Букеровской премии
На официальном сайте Букеровской премии появился шорт-лист номинантов 2023 года.
В список претендентов на премию значатся следующие авторы: Гуадалупе Неттель (Мексика, "Still Born"), Gauz' (Кот-д'Ивуар, "Standing Heavy"), Ева Бальтазар (Испания, "Boulder"), Чхон Мен Кван (Южная Корея, "Whale"), Мариз Конде (Франция, "The Gospel According to the New World") и Георгий Господинов (Болгария, "Time Shelter").
Шесть произведений были выбраны из 134 книг, победителя назовут 23 мая, а денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов равномерно распределят между автором и переводчиком.
В 2022 году Букеровскую премию по литературе получил писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака.