Алиев поставил армян в Карабахе перед выбором

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Карабахском регионе армян перед выбором, который заключается в принятии гражданства страны или поиске другого места для проживания. Соответствующее заявление он сделал во время телеобращения, которое передает Demokrat.az.

Алиев отметил, что не раз заявлял, что не станет обсуждать внутренние дела Азербайджана ни с одной страной и Карабах относится к этому.

«Армяне, проживающие в данном регионе, должны либо принять азербайджанское гражданство, либо найти для себя другое место жительства», — сказал он.

По словам президента Азербайджана, в стране «полная свобода и все решается на основе демократических процессов» и этот вопрос тоже должен «найти свое решение на основе прав человека».