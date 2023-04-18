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Алиев поставил армян в Карабахе перед выбором

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Карабахском регионе армян перед выбором, который заключается в принятии гражданства страны или поиске другого места для проживания. Соответствующее заявление он сделал во время телеобращения, которое передает Demokrat.az.

Алиев поставил армян в Карабахе перед выбором
© РИА Новости

Алиев отметил, что не раз заявлял, что не станет обсуждать внутренние дела Азербайджана ни с одной страной и Карабах относится к этому.

«Армяне, проживающие в данном регионе, должны либо принять азербайджанское гражданство, либо найти для себя другое место жительства», — сказал он.

По словам президента Азербайджана, в стране «полная свобода и все решается на основе демократических процессов» и этот вопрос тоже должен «найти свое решение на основе прав человека».

Алиев сообщил, что действия Баку показывают «это», поскольку в ближайшее время он намерен подписать мирный договор и положить конец конфликту между странами. Также он указал, что в Карабахе сегодня «развевается азербайджанский флаг» и призвал власти Армении официально признать регион частью страны».

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