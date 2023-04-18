Сийярто отказался отвечать на вопрос о победителе в конфликте на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ушел от ответа на вопрос, какую сторону Будапешт видит победителем спецоперации на Украине – Россию или Украину. Об этом пишет «Газета.ру».

Во время беседы в программе Hardtalk на «Би-би-си» он заявил ведущему Стивену Сакуру, что не верит, что в конфликте может быть победитель. В ответ на свои слова Сийярто был обвинен в защите интересов Кремля. Он подчеркнул, что у него нет никакого контракта с российской стороной.

Ранее Сийярто заявлял о необходимости избежать прямого столкновения России и НАТО и выразил мнение, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине может принести мир в Европу.

На прошлой неделе Сийярто объявил о продлении договора с «Газпромом» о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов ранее подписанных долгосрочных контрактов.