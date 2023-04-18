$81.63+0.1289.66-0.50
35 минут назад

Сийярто отказался отвечать на вопрос о победителе в конфликте на Украине

Елена Прошина

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ушел от ответа на вопрос, какую сторону Будапешт видит победителем спецоперации на УкраинеРоссию или Украину. Об этом пишет «Газета.ру».

Во время беседы в программе Hardtalk на «Би-би-си» он заявил ведущему Стивену Сакуру, что не верит, что в конфликте может быть победитель. В ответ на свои слова Сийярто был обвинен в защите интересов Кремля. Он подчеркнул, что у него нет никакого контракта с российской стороной.

Власти США обращаются с Венгрией как с противником, заявил Сийярто

Ранее Сийярто заявлял о необходимости избежать прямого столкновения России и НАТО и выразил мнение, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине может принести мир в Европу.

На прошлой неделе Сийярто объявил о продлении договора с «Газпромом» о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов ранее подписанных долгосрочных контрактов.

Напомним, контракт по атомной энергетике был подписан еще в 2014 году, а долгосрочный контракт по газу – в 2021 году.

В мире,Видео,Стивен Сакур,Петер Сийярто,НАТО,Газпром,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий