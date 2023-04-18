$81.63+0.1289.66-0.50
44 минуты назад

Politico: Украину ждет новый переворот

Елена Прошина

После окончания спецоперации России на Украине, в стране может произойти новый «майдан». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Украине предрекли новый Майдан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из бывших украинских министров, выступая анонимно, заявил, что украинцы будут ждать перемен, денег, справедливости и завершения реформы, которую они просили в 2014 году. Он также отметил, что Зеленский может стать одной из причин будущего госпереворота из-за своих авторитарных замашек. Политик также обвинил главу государства в офшорной финансовой деятельности и неэффективности борьбы с коррупцией.

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун также предупредила о возможном перевороте после окончания боевых действий, который будет крайне трудно оправдать. Такого же мнения придерживается депутат от оппозиции Николай Княжицкий. Он заявил, что Зеленский использует военное время, чтобы захватить власть, контролировать прессу и манипулировать бюджетными деньгами.

Экс-дипломат США, работавший на Украине, предупредил, что коррупционность режима нынешнего президента страны может привести к крупному скандалу после окончания военных действий.

В мире,Инна Совсун,Николай Княжицкий,Верховная Рада,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий