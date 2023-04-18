Украине предрекли новый Майдан

После окончания спецоперации России на Украине, в стране может произойти новый «майдан». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

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Один из бывших украинских министров, выступая анонимно, заявил, что украинцы будут ждать перемен, денег, справедливости и завершения реформы, которую они просили в 2014 году. Он также отметил, что Зеленский может стать одной из причин будущего госпереворота из-за своих авторитарных замашек. Политик также обвинил главу государства в офшорной финансовой деятельности и неэффективности борьбы с коррупцией.

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун также предупредила о возможном перевороте после окончания боевых действий, который будет крайне трудно оправдать. Такого же мнения придерживается депутат от оппозиции Николай Княжицкий. Он заявил, что Зеленский использует военное время, чтобы захватить власть, контролировать прессу и манипулировать бюджетными деньгами.