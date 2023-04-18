Супруга премьера Британии потеряла 49 миллионов фунтов стерлингов за день

Супруга премьер-министра Великобритании Риши Сунака Акшата Мурти потеряла за день около 49 миллионов фунтов стерлингов (около 61 миллиона долларов) из-за резкого падения стоимости акций индийской IT-компании Infoys Ltd, созданной ее отцом. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, Мурти владеет 0,94 процента акций компании. Отмечается, что организация разрабатывает заказное программное обеспечение для электронной коммерции.

Стоимость бумаг резко упала после того, как руководством компании был выпущен негативный прогноз для технологического сектора Индии. Это привело к волне понижения рейтингов брокерами. Агентство отмечает, что это самое большое падение стоимости Infosys с марта 2020 года.