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29 минут назад

Супруга премьера Британии потеряла 49 миллионов фунтов стерлингов за день

Lenta.ru

Супруга премьер-министра Великобритании Риши Сунака Акшата Мурти потеряла за день около 49 миллионов фунтов стерлингов (около 61 миллиона долларов) из-за резкого падения стоимости акций индийской IT-компании Infoys Ltd, созданной ее отцом. Об этом сообщает Bloomberg.

Супруга премьера Британии потеряла 49 миллионов фунтов стерлингов за день
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, Мурти владеет 0,94 процента акций компании. Отмечается, что организация разрабатывает заказное программное обеспечение для электронной коммерции.

Стоимость бумаг резко упала после того, как руководством компании был выпущен негативный прогноз для технологического сектора Индии. Это привело к волне понижения рейтингов брокерами. Агентство отмечает, что это самое большое падение стоимости Infosys с марта 2020 года.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года Маск потерял около 40 миллиардов долларов и перестал быть самым богатым человеком на планете. По версии Forbes рейтинг возглавил владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon) Бернар Арно. Состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов (против 158 миллиардов в предыдущем году).

В мире,Бернар Арно,Louis Vuitton,
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