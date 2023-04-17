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Стало известно о жестком ответе Китая на санкции Запада

В качестве ответа на санкционное давление США и Европейского союза (ЕС) КНР готовится нанести жесткий удар по западной экономике, пишет Financial Times (FT).

Стало известно о жестком ответе Китая на санкции Запада
© globallookpress.com

Отмечается, что Пекин намерен запретить поставки редкоземельных металлов Западу. По данным издания, это может откатить на годы прогресс в развитии западного производства электромобилей.

Кроме того, китайская сторона может ограничить или запретить полностью поставки сканирующих лидаров, которые применяются в системах машинного зрения.

В статье также говорится, что решение об ограничении или запрете поставок западным странам лития, кремния и других редкоземельных металлов на экономике КНР критически не скажется, поскольку это не является весомым источником дохода в бюджет государства.

Ранее разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона. Китай, который бросает все больший вызов США в экономическом, технологическом, политическом и военном плане по всему миру, остается беспрецедентным приоритетом, заявила директор национальной разведки страны Аврил Хейнс.

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