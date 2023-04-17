На Урсулу фон дер Ляйен подали в суд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна быть лишена неприкосновенности и в соответствии с законом ответить за свои действия во время пандемии, заявил представитель бельгийской консалтинговой фирмы Фредерик Балдан. Об этом пишет обозреватель Анн-Софи Гайе в статье для портала Euractive.

Отмечается, что во время пандемии глава ЕК содействовала продлению контракта с Pfizer на поставку вакцин от коронавируса на сумму 1,8 млрд евро.

Чиновница, по данным Балана, не имела права вести переговоры с представителями фарминдустрии, так как это относится к компетенции лидеров стран ЕС.

По его мнению, действия фон дер Ляйен нанесли ущерб бюджету Евросоюза, подорвали доверие общества к евроинститутам.

Соответственно, глава ЕК должна отвечать за свои деяния. В частности, за злоупотребление служебным положением, уничтожение ряда важных официальных документов, уточнил бельгиец.