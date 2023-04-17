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41 минуту назад

В Бельгии подали в суд на фон дер Ляйен из-за контрактов с Pfizer

Илья Родин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна быть лишена неприкосновенности и в соответствии с законом ответить за свои действия во время пандемии, заявил представитель бельгийской консалтинговой фирмы Фредерик Балдан. Об этом пишет обозреватель Анн-Софи Гайе в статье для портала Euractive.

На Урсулу фон дер Ляйен подали в суд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что во время пандемии глава ЕК содействовала продлению контракта с Pfizer на поставку вакцин от коронавируса на сумму 1,8 млрд евро.

Чиновница, по данным Балана, не имела права вести переговоры с представителями фарминдустрии, так как это относится к компетенции лидеров стран ЕС.

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По его мнению, действия фон дер Ляйен нанесли ущерб бюджету Евросоюза, подорвали доверие общества к евроинститутам.

Соответственно, глава ЕК должна отвечать за свои деяния. В частности, за злоупотребление служебным положением, уничтожение ряда важных официальных документов, уточнил бельгиец.

Уточняется, что 5 апреля Балдан подал жалобу в суд первой инстанции в Льеже. В своем иске он потребовал разобраться с действиями главы ЕК, а также взыскать с нее в пользу истца 50 тыс. евро за моральный ущерб.

В мире,Pfizer,Парламент Великобритании,Еврокомиссия,ЕС,
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