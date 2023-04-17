Во Франции Playboy с госсекретарем на обложке раскупили за три часа

Первые сто тысяч экземпляров французской версии журнала Playboy с госсекретарем Марлен Шьяппа на обложке раскупили за первые три часа продаж. Об этом сообщает France Info.

Номер со Шьяппа, которая занимается во французском правительстве вопросами солидарной и социальной экономики и общественной жизни, появился в киосках 6 апреля. Для обложки чиновницу сфотографировали в открытом белом платье на фоне французского флага, внутри журнала - интервью Шьяппа, посвященное правам женщин.

Из-за популярности этого номера Playboy решил выпустить 60 тысяч дополнительных экземпляров, которые поступят в продажу 20 апреля.

France Info отмечает, что номер со Шьяппа стал для французского Playboy настоящим хитом: обычно Playboy продает в стране около 30 тысяч экземпляров в месяц.

Появление Шьяппа на страницах Playboy в разгар протестов из-за пенсионной реформы вызвало критику в адрес госсекретаря, в том числе со стороны ее руководства. Французский премьер-министр Элизабет Борн позвонила чиновнице, чтобы сказать, что ее интервью «совсем неуместно» в текущем контексте, отмечает France Info.

Госсекретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Изабель Рим удивилась, что Шьяппа выбрала для продвижения прав женщин именно Playboy - журнал, который, по ее мнению, «представляет собой сборник всех сексистских стереотипов».