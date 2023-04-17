"Египет и Южный Судан вызвались быть посредниками в переговорах между Хамидти и Фаттахом аль-Бурханом. И если бы эти посредники сумели каким-то образом уладить конфликт мирным путем на текущей фазе, если эти два персонажа сели бы за стол переговоров, расставили акценты и договорились, то это был бы оптимальный вариант. Все сводится к тому, чтобы эти два человека договорились между собой. Остальные силы имеют свои интересы, но они не готовы к участию такой серьезной военной акции, которая сегодня происходит в Судане. Давно там такого не было.



Сейчас нужно наблюдать за тем, как будет идти разговор между лидерами противоборствующих сил в Судане. Сумеют ли они договориться? Или кому-то из них обязательно нужно одержать победу? Но у меня нет сомнений, что в итоге ко власти придут военные. Разговоры о гражданском правительстве - это политическая игра.



Судану нужна сильная рука, которая будет двигать страну в сторону экономических реформ. В последние годы там были бесконечные забастовки, брожения по улицам с лозунгами, крики о демократии, о создании гражданского правительства. Но это ни к чему не привело. Сейчас страна погружается в хаос", — сказал востоковед.