«Страна погружается в хаос»: эксперт о вооруженном конфликте в Судане
Востоковед Игорь Герасимов в разговоре с Рамблером высказался о причинах возникновения вооруженного конфликта в Судане, а также оценил возможность участия в нем новых военно-политических сил.
Конфликт в Судане - противостояние двух персонажей, связанных с армией. Это главнокомандующий ВС Абдель Фаттах аль-Бурхана, который по сути временно исполнял функции главы государства, и его приближенный Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти). О втором часто пишут как о командующем суданского спецназа, но это не чисто армейские силы, скорее, ополчение. Хамидти представляет племенную милицию, ведущую свое происхождение из западной части Судана.
Судя по всему, между ними возникли какие-то разногласия. Чем это было инспирировано - непонятно. Были версии, что якобы исламским силам в лице "Братьев-мусульман", которые остались в Судане после кончины [одного из лидеров оппозиции страны] Хасана ат-Тураби, было бы выгодно такое противостояние. Но это не подтверждено.Игорь Герасимов Доцент Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук
Участия третьих сил в суданском конфликте в настоящее время не прослеживается, подчеркнул эксперт.
"Возможно, какой-то интерес мог быть у египтян. Это может подтверждаться тем, что на военной базе в Мерове стояли египетские самолеты, как это было видно на опубликованных ранее фотографиях. Согласно одной из версий, египтянам нужно было столкнуть эти две силы между собой. Но это маловероятно. По крайней мере, затяжного конфликта никто не хотел бы. В лучшем случае хотели бы расставить акценты внутри правящей в Судане военной команды, но не более того", — отметил специалист.
Герасимов допустил, что в случае затягивания конфликта в Судане в него могут быть втянуты другие военно-политические силы.
"У ряда племенных групп в разных частях страны есть собственные вооруженные отряды. И они довольно-таки сильны. Так что конфликт может разрастись. И это худшее, что может произойти - мы просто потеряем эту страну. Думаю, что внешние игроки не хотели бы такого тотально коллапса.
Мирные граждане страны "пристегнуты" к своим племенным группам, поэтому они тоже могут стать участниками противостояния. Например, оберегая свое жилище", — сказал эксперт.
Вместе с тем он предположил, что ситуация в Судане должна будет разрешиться в течение ближайших нескольких дней.
"Египет и Южный Судан вызвались быть посредниками в переговорах между Хамидти и Фаттахом аль-Бурханом. И если бы эти посредники сумели каким-то образом уладить конфликт мирным путем на текущей фазе, если эти два персонажа сели бы за стол переговоров, расставили акценты и договорились, то это был бы оптимальный вариант. Все сводится к тому, чтобы эти два человека договорились между собой. Остальные силы имеют свои интересы, но они не готовы к участию такой серьезной военной акции, которая сегодня происходит в Судане. Давно там такого не было.
Сейчас нужно наблюдать за тем, как будет идти разговор между лидерами противоборствующих сил в Судане. Сумеют ли они договориться? Или кому-то из них обязательно нужно одержать победу? Но у меня нет сомнений, что в итоге ко власти придут военные. Разговоры о гражданском правительстве - это политическая игра.
Судану нужна сильная рука, которая будет двигать страну в сторону экономических реформ. В последние годы там были бесконечные забастовки, брожения по улицам с лозунгами, крики о демократии, о создании гражданского правительства. Но это ни к чему не привело. Сейчас страна погружается в хаос", — сказал востоковед.
Он добавил, что у России давние связи с Суданом - в советские годы отечественные специалисты построили там ряд крупных предприятий, также страны сотрудничали в сфере энергетики.
"В Судане это помнят. Кроме того, страна обладает большим потенциалом в области природных ресурсов. Например, там присутствуют российские компании, работающие в сфере золотодобычи", — сказал он.
Строительство военно-морской базы РФ в Красном море - еще одно важное направление российско-суданских отношений, отметил Герасимов.
"Конечно, нам была бы нужна эта база. Ведь в свое время мы лишились форпоста в Южном Йемене. Сейчас в Джибути три базы - английская, французская и китайская. Нашей нет. Но какой-то форпост России должен быть в регионе", — заявил эксперт, добавив, что российская сторона также могла бы пользоваться портами Судана, через которые осуществляется "заход вглубь Африки".
"Но для сотрудничества нужна стабильность в Судане", — заключил собеседник.
Утром 15 апреля начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и Мероэ. Несмотря на призывы мирового сообщества, командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения противостояния. В ночь на 16 апреля Вооруженные силы Судана взяли под контроль все штабы СБР в городе Омдурман, расположенном неподалеку от Хартума. Вечером воскресенья стороны конфликта договорились временно остановить бои и открыть гуманитарные коридоры для мирных граждан.
Согласно последним данным, число жертв вооруженных столкновений в Судане среди мирных жителей увеличилось до 97 человек. Количество раненых оценивается в 365 человек.