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43 минуты назад

В США предложили принять в НАТО еще три страны: как ответит Россия

Елена Прошина

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в НАТО необходимо пригласить Австралию, Израиль и Японию. Военный обозреватель Александр Шарковский рассказал «Комсомольской правде», как на такое расширение альянса может отреагировать Россия.

В США предложили принять в НАТО еще три страны: как ответит Россия
Фото: flickr.comflickr.com

Болтон напомнил об идеях бывшего испанского премьера Хосе Марии Аснара, призывавшего сделать НАТО «всемирным» альянсом. Болтон заявил, что Аснара был прав и в НАТО стоит пригласить Австралию, Израиль, Японию, а также другие страны, которые смогут следовать цели альянса по расходам на оборону.

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На саммите НАТО, состоявшемся в 2014 году в Уэльсе, члены альянса договорились о постепенном увеличении расходов на оборону до двух процентов от ВВП каждой страны в течение десяти лет.

Комментируя предложение Болтона, Шарковский заявил, что Израиль, Австралия и Японии - настолько близкие союзники США, что в их вступлении в НАТО «нет особой надобности».

Эксперт добавил, что эти три страны входят в «клуб избранных», имеющих истребитель пятого поколения F-35.

«У этого истребителя есть такая особенность: у него бортовая электроника так настроена, что им можно управлять с территории США. В общем, он всегда остается оружием Штатов», - отметил Шарковский.

На стороне России, по его мнению, находятся страны ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), в которую вместе с РФ входят Китай, Казахстан. Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Индия и Пакистан.

«Шанхайскую организацию сотрудничества можно было бы рассматривать как структуру, которая в будущем способна противостоять НАТО», - заявил Шарковский.

Однако это - план на будущее, а пока против НАТО вместе с Россией могут выступить Белоруссия, Северная Корея, некоторые страны СНГ «и, в некотором смысле, Китай», считает эксперт.

«Есть ряд стран, которые были бы не против вступить в потенциальный союз России и Китая. Позиция Кубы и Венесуэлы ясна - они точно ближе к нам, чем к альянсу. Есть немало сомневающихся», - рассказал эксперт.

По его мнению, многие факторы указывают на то, что военный союз Китая и России близок.

«Две эти ядерные державы являются очень серьезной военной силой. Которая способна просто уничтожить НАТО», - подчеркнул Шарковский.

В беседе с «КП» эксперт прокомментировал и другую тему - опасения Илона Маска, что Россия сможет уничтожить его спутники Starlink с помощью новой системы радиоэлектронной борьбы.

Шарковский отметил, что у России действительно есть «оружие направленной энергии», способное добраться до спутников на геостационарной орбите на высоте в 36 тысяч километров.

В то же время эксперт добавил, что спутниковая система Starlink «замкнута на интернет» и для атаки на нее оружие не потребуется - эту задачу можно поручить хакерам.

В мире,Джон Болтон,Хосе Мария,НАТО,ШОС,
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