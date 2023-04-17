В США предложили принять в НАТО еще три страны: как ответит Россия

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в НАТО необходимо пригласить Австралию, Израиль и Японию. Военный обозреватель Александр Шарковский рассказал «Комсомольской правде», как на такое расширение альянса может отреагировать Россия.

Болтон напомнил об идеях бывшего испанского премьера Хосе Марии Аснара, призывавшего сделать НАТО «всемирным» альянсом. Болтон заявил, что Аснара был прав и в НАТО стоит пригласить Австралию, Израиль, Японию, а также другие страны, которые смогут следовать цели альянса по расходам на оборону.

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На саммите НАТО, состоявшемся в 2014 году в Уэльсе, члены альянса договорились о постепенном увеличении расходов на оборону до двух процентов от ВВП каждой страны в течение десяти лет.

Комментируя предложение Болтона, Шарковский заявил, что Израиль, Австралия и Японии - настолько близкие союзники США, что в их вступлении в НАТО «нет особой надобности».

Эксперт добавил, что эти три страны входят в «клуб избранных», имеющих истребитель пятого поколения F-35.

«У этого истребителя есть такая особенность: у него бортовая электроника так настроена, что им можно управлять с территории США. В общем, он всегда остается оружием Штатов», - отметил Шарковский.

На стороне России, по его мнению, находятся страны ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), в которую вместе с РФ входят Китай, Казахстан. Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Индия и Пакистан.

«Шанхайскую организацию сотрудничества можно было бы рассматривать как структуру, которая в будущем способна противостоять НАТО», - заявил Шарковский.

Однако это - план на будущее, а пока против НАТО вместе с Россией могут выступить Белоруссия, Северная Корея, некоторые страны СНГ «и, в некотором смысле, Китай», считает эксперт.

«Есть ряд стран, которые были бы не против вступить в потенциальный союз России и Китая. Позиция Кубы и Венесуэлы ясна - они точно ближе к нам, чем к альянсу. Есть немало сомневающихся», - рассказал эксперт.

По его мнению, многие факторы указывают на то, что военный союз Китая и России близок.

«Две эти ядерные державы являются очень серьезной военной силой. Которая способна просто уничтожить НАТО», - подчеркнул Шарковский.

В беседе с «КП» эксперт прокомментировал и другую тему - опасения Илона Маска, что Россия сможет уничтожить его спутники Starlink с помощью новой системы радиоэлектронной борьбы.

Шарковский отметил, что у России действительно есть «оружие направленной энергии», способное добраться до спутников на геостационарной орбите на высоте в 36 тысяч километров.