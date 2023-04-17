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Япония выразила России протест из-за учений в районе Курил

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Правительство Японии выразило протест России в связи с планами Москвы провести ракетные учения в районе южной части Курильских островов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно.

Согласно уведомлению, которое направили российские власти береговой охране Японии, с 18 по 22 апреля в районе острова Итуруп планируется проведение учений с ракетными стрельбами. Территория тренировок включает в себя район, который Токио считает своими и называет «северными территориями»

«Мы выразили протест, поскольку усиление российского военного присутствия на северных территориях противоречит позиции нашей страны», — заявил Мацуно.

Напомним, что ранее Россия неоднократно называла неуместными попытки протеста со стороны Токио из-за военных учений в районе Курильских островов. Как отмечали в МИД РФ, южные Курильские острова являются неотъемлемой частью страны, а их принадлежность России не подлежит сомнению.

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В марте 2022 года МИД РФ заявлял, что Москва прекратила переговоры с Токио по вопросу мирного договора, который не был заключен по итогам Второй мировой войны. Причиной стали односторонние санкции Японии в сторону России из-за конфликта на Украине.

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