Япония выразила России протест из-за учений в районе Курил

Правительство Японии выразило протест России в связи с планами Москвы провести ракетные учения в районе южной части Курильских островов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно.

Согласно уведомлению, которое направили российские власти береговой охране Японии, с 18 по 22 апреля в районе острова Итуруп планируется проведение учений с ракетными стрельбами. Территория тренировок включает в себя район, который Токио считает своими и называет «северными территориями»

«Мы выразили протест, поскольку усиление российского военного присутствия на северных территориях противоречит позиции нашей страны», — заявил Мацуно.

Напомним, что ранее Россия неоднократно называла неуместными попытки протеста со стороны Токио из-за военных учений в районе Курильских островов. Как отмечали в МИД РФ, южные Курильские острова являются неотъемлемой частью страны, а их принадлежность России не подлежит сомнению.