В Польше признали провал переговоров с Украиной

В Польше заявили о провале переговоров с Украиной
Переговоры Польши и Украины относительно ввоза сельскохозяйственной продукции обернулись самым настоящим фиаско. Так считает польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс.
Политик отметил, что провал переговоров связан с тем, что стороны пока не в состоянии выработать механизмы транзита товаров, которые удовлетворили бы польских аграриев. При этом, передает радиостанция RMF FM, Телюс подчеркнул важность отправки украинской продукции, ввозимой транзитом в Польшу, в другие страны.
«Мы будем работать, пока не достигнем 100% гарантии для польских фермеров», - сказал министр.
Ранее в Британии заявили, что Украина получила от Польши удар в спину в тяжелый для себя момент. Государства Евросоюза стали отворачиваться от Киева, что вылилось в запрет Польши и Венгрии на импорт украинского зерна.