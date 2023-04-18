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В Польше заявили о провале переговоров с Украиной

Переговоры Польши и Украины относительно ввоза сельскохозяйственной продукции обернулись самым настоящим фиаско. Так считает польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс.

В Польше признали провал переговоров с Украиной
© РИА Новости

Политик отметил, что провал переговоров связан с тем, что стороны пока не в состоянии выработать механизмы транзита товаров, которые удовлетворили бы польских аграриев. При этом, передает радиостанция RMF FM, Телюс подчеркнул важность отправки украинской продукции, ввозимой транзитом в Польшу, в другие страны.

«Мы будем работать, пока не достигнем 100% гарантии для польских фермеров», - сказал министр.

Ранее в Британии заявили, что Украина получила от Польши удар в спину в тяжелый для себя момент. Государства Евросоюза стали отворачиваться от Киева, что вылилось в запрет Польши и Венгрии на импорт украинского зерна.

Раскол в отношениях: западные СМИ о запрете Польшей и Венгрией экспорта украинского зерна

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