В Польше признали провал переговоров с Украиной

Политик отметил, что провал переговоров связан с тем, что стороны пока не в состоянии выработать механизмы транзита товаров, которые удовлетворили бы польских аграриев. При этом, передает радиостанция RMF FM, Телюс подчеркнул важность отправки украинской продукции, ввозимой транзитом в Польшу, в другие страны.