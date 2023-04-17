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Астану засыпало снегом

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В Астане третий день продолжается непогод. Снег, метель и гололед парализовали транспортное движение. За последние дни в городе выпало больше месячной нормы осадков. Об этом пишет РИА Новости.

Астану засыпало снегом
© РИА Новости

Из-за выпавших осадков задерживается общественный транспорт, отмечается задержка авиарейсов. В настоящее время усилена работа городских коммунальных служб и полиции. На дороги вышли 2,2 тыс. рабочих и более 1 тыс. единиц спецтехники.

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Как отмечают в Казгидромете, за эти дни в городе выпало 37,6 мм осадков при месячной норме 22 мм. Только за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 144 ДТП, в результате которых пострадали два человека. Причиной аварий, как правило становится несоблюдение скоростного режима, интервала и безопасной дистанции. Кроме того, водители не учитывают погодные условия.

Ранее снег выпал в Саудовской Аравии. Непогода зафиксирована в провинции Аль-Баха, на юго-западе страны. Местные жители опубликовали кадры в соцсетях, на которых видны глыбы льда и лежащий на улицах снег. Также на регион обрушились сильные дожди и ветер.

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