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23 минуты назад

В Польше заявили о пролетающих над страной в турецких самолетах россиянах

Елена Прошина

В Польше заявили, что российские туристы используют услуги иностранных авиакомпаний, чаще всего турецких, для полетов в польском небе. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на портал Onet.

В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, туристы из России обходят запрет на полеты над Польшей, несмотря введенные антироссийские санкции. Популярные авиакомпании Турции как и раньше летают в Россию. Так, к примеру, только сегодня 5 самолетов пролетят над Польшей из Москвы в Стамбул.

Таким образом, российские туристы все еще могут вылетать из страны в европейские страны, несмотря на закрытие неба для российских самолетов и рост цен до 30% на летние туры в Турцию.

Назван год, до которого небо России будет закрыто для полетов в Европу

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов предупредил о возможном отказе 1-2 млн россиян от отдыха в этой стране в текущем году из-за роста цен.

В мире,Ассоциация туроператоров России,
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