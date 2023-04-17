В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами

В Польше заявили, что российские туристы используют услуги иностранных авиакомпаний, чаще всего турецких, для полетов в польском небе. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на портал Onet.

Так, туристы из России обходят запрет на полеты над Польшей, несмотря введенные антироссийские санкции. Популярные авиакомпании Турции как и раньше летают в Россию. Так, к примеру, только сегодня 5 самолетов пролетят над Польшей из Москвы в Стамбул.

Таким образом, российские туристы все еще могут вылетать из страны в европейские страны, несмотря на закрытие неба для российских самолетов и рост цен до 30% на летние туры в Турцию.