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Главы МИД G7 обратились с призывом к Китаю

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Министры иностранных дел G7 на рабочем ужине на японском курорте Каруидзава обратились к руководству Китая с призывом проявить ответственность. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Японии, пишет РИА Новости.

Главы МИД G7 обратились с призывом к Китаю
© globallookpress.com

Министр Японии Ёсимаса Хаяси выразил обеспокоенность в связи с ухудшением отношений с КНР и призвал Китай стать ответственным членом мирового сообщества. Он считает, что поддерживать контакты с Пекином необходимо, как и привлекать его к решению глобальных задач, а также сотрудничать в различных областях. Хаяси отметил важность создания стабильных и конструктивных отношений с КНР, остальные министры согласились с ним.

Кроме того, страны G7 вновь заявили о необходимости установить мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Министры также осудили действия Северной Кореи, которая в последнее время осуществляет пуски баллистических ракет с беспрецедентной частотой.

«Япония как председатель G7 в этом году хочет заявить о важности свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Японии. В ведомстве также упомянули о неприемлемости попыток одностороннего или силового изменения статуса-кво.

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