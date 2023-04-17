Главы МИД G7 обратились с призывом к Китаю
Министры иностранных дел G7 на рабочем ужине на японском курорте Каруидзава обратились к руководству Китая с призывом проявить ответственность. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Японии, пишет РИА Новости.
Министр Японии Ёсимаса Хаяси выразил обеспокоенность в связи с ухудшением отношений с КНР и призвал Китай стать ответственным членом мирового сообщества. Он считает, что поддерживать контакты с Пекином необходимо, как и привлекать его к решению глобальных задач, а также сотрудничать в различных областях. Хаяси отметил важность создания стабильных и конструктивных отношений с КНР, остальные министры согласились с ним.
Кроме того, страны G7 вновь заявили о необходимости установить мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Министры также осудили действия Северной Кореи, которая в последнее время осуществляет пуски баллистических ракет с беспрецедентной частотой.
«Япония как председатель G7 в этом году хочет заявить о важности свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Японии. В ведомстве также упомянули о неприемлемости попыток одностороннего или силового изменения статуса-кво.