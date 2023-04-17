Глава МИД Японии заявил об историческом поворотном моменте для мира

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси на встрече с коллегами по Группе семи (G7) в городе Каруидзава выразил мнение, что мир находится в историческом поворотном моменте, сообщили организаторы международного мероприятия в префектуре Нагано.

© Picture alliance/TACC

Глава МИД Японии заявил, говоря в том числе о ситуации вокруг Украины, что международное сообщество находится в историческом поворотном моменте. При этом он выступил с утверждением, что члены G7 якобы хотели бы работать вместе с «развивающимися странами, известными как Глобальный Юг», по различным вопросам, передает ТАСС.

Японская сторона неоднократно подчеркивала важность сотрудничества со странами Глобального Юга, в том числе по Украине. Эти государства не присоединяются к санкциям против Москвы, занимая нейтральную позицию. По мнению экспертов, одна из целей развития такого диалога заключается также в сдерживании растущего влияния Китая. Вместе с тем участники встречи подтвердили намерение развивать сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Японский министр также изложил коллегам свое видение «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона и заручился их поддержкой по этому вопросу. Эту концепцию, которую иногда противопоставляют китайской инициативе «Пояса и пути», активно продвигают США, Япония и их союзники.