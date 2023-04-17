Чиновники из США посетят ряд стран для обсуждения санкций против России

Представители Министерства финансов США в ближайшие две недели посетят несколько европейских стран, включая Австрию, Швейцарию, Киргизию и Казахстан, чтобы обсудить вопросы пресечения путей избегания введенных против России западных санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства.

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Как указано в сообщении, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон 16-22 апреля нанесет визит в Цюрих и Берн, Милан, Вену и Берлин. Помощник министра финансов Элизабет Розенберг 23-28 апреля посетит Астану, Алма-Ату и Бишкек.

Уточняется, что Министерство финансов США в вопросе соблюдения антироссийских санкций предлагает четкое решение: сохранить вовлеченность в глобальную экономику или продолжать оказывать материальную поддержку Москве и тем самым потерять доступ на наиболее важные мировые рынки.