Граждане Британии, ставшие жертвами мошенничества со стороны украинских мигрантов, потребовали ужесточить проверку данных украинцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Украинцам, прибывающим в Британию, предоставляют бесплатное жилье и денежные пособия. Однако многие злоупотребляют помощью и приезжают, чтобы остаться навсегда. При этом они обманывают власти, скрывая свое финансовое положение, мошенничают и разрушают семьи.

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Британцы, приютившие выходцев из бывшей советской республики, жалуются, что им приходится оплачивать проживание беженцев из своего кармана. «Гости» не оплачивают ЖКУ, но тратят выданные им властями деньги на инъекции ботокса, смартфоны Apple и дорогие солнцезащитные очки.

В закрытой соцсети, доступ к которой получили журналисты Daily Mail, британка опубликовала фотографию двух коробок от Apple AirPod, написав:

«Это то, что я нашла в мешке для мусора, который они оставили. Нет слов. 189 фунтов за штуку».

Другой британец был не менее возмущен:

«Покупки на этой неделе от нашей «бедной» украинской гостьи: мишка Harrods и солнцезащитные очки Dolce & Gabbana стоимостью более 200 фунтов стерлингов. Я думаю, это крайне необходимый предмет для возвращения в страну, раздираемую конфликтом».

Среди жителей Британии также есть жертвы краж и мошенничества со стороны украинских «беженцев». Более того, в Британии насчитывается уже более дюжины жен, которым наставили рога их более молодые украинские гостьи.

При этом британцы, у которых был негативный опыт с украинскими мигрантами, боятся высказываться из-за опасений, что их «заклеймят ксенофобами».

Многие жители Британии считают, что есть украинцы, которые действительно нуждаются в помощи, особенно прибывающие с востока страны.

Однако многие жители богатых западных регионов и Киева просто «давно хотели переехать в Британию».