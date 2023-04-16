Американец разбросал из машины 200 тысяч долларов, чтобы «порадовать людей»

30-летний американец Колин Дэвис Маккарти снял с семейного счета порядка $200 тыс. Во время поездки по шоссе в штате Орегон он разбросал 100-долларовые банкноты из окна, чтобы «порадовать людей». Видео опубликовал портал ABC News.
Отмечается, что щедрость водителя привела к хаосу на трассе. Машины останавливались, люди бродили по шоссе, чтобы подобрать деньги.
В полиции уточнили, что многие искатели банкнот пытались найти банкноты, унесенные ветром на значительное расстояние от дороги, вплоть до позднего вечера.
По данным издания, жена щедрого американца находится в состоянии шока. Она планирует подать на развод, а также требует от нашедших деньги счастливчиков немедленно вернуть их.